Golf: Adam Hadwin al comando del Memorial Tournament dopo il primo giro

Terminato il primo giro del Memorial Tournament al Murfield Village Golf Club di quella Dublino che fa parte dell’Ohio. In testa c’è Adam Hadwin: per il canadese -6 in una giornata non semplice per tanti. Ma, per lui, di ottimo livello, davanti a tutti (ma proprio tutti) i big del PGA Tour.

Al secondo posto, infatti, c’è Scottie Scheffler, che si colloca a un posto di distanza. E, al terzo con -4, ce n’è per tutti i gusti: Xander Schauffele, Collin Morikawa, lo svedese Ludvig Aberg, l’altro canadese Corey Conners. In sostanza, due vincitori Major, il debuttante nel mondo pro più impressionante dai tempi di Tiger Woods e l’altra figura di riferimento del golf canadese.

Settimo posto a -3 per diversi altri uomini di spicco: Billy Horschel, il sorprendente Akshay Bhatia, il norvegese Viktor Hovland, l’inglese Tommy Fleetwood e l’irlandese Seamus Power. Questo a far comprendere il tipo di parata di big che è il Memorial, soprattutto con lo US Open alle porte.

Nel field a 73, e con una partenza che non sa di dominio immediato, c’è potenziale spazio per tutti. Anche per Rory McIlroy, con il nordirlandese 12° a -2, mentre Tony Finau e Justin Thomas sono nel gruppo al 19° posto a -1. Complessivamente sono 34 i golfisti a trovarsi sotto o pari con il par dopo la prima giornata, tra cui anche l’amateur Jackson Koivun.