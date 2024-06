Golf: che Italia al KLM Open! Manassero in testa, sei azzurri nei primi 12

Spettacolare giornata per il golf italiano al KLM Open, in sostanza l’Open dei Paesi Bassi, di scena ad Amsterdam sul percorso del The International, che per la seconda volta ospita l’evento (con posti in palio anche per l’Open Championship 2024 del Royal Troon). Si parte, innanzitutto, da uno splendido Matteo Manassero, che festeggia la sua settimana da qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024 con una leadership al ritmo di -7 (64 colpi sul par 71). Lo eguaglia solo il finlandese Mikko Korhonen, protagonista peraltro di una spettacolare buca in uno alla 4 (da lui affrontata come fosse la 13 perché ha iniziato dalla 10).

Ma non è finita qui, perché oltre il terzo posto di un ottimo Rikuya Hoshino, con il giapponese che si colloca a un colpo di distanza dal duo di testa, c’è anche Edoardo Molinari a sorridere con una delle migliori partenze della stagione, che gli regala il quarto posto a -5 assieme all’inglese James Morrison, all’americano Sean Crocker e allo svedese Henrik Norlander.

Anche Filippo Celli ha di che sorridere: fantastica la sua ultima parte del giro, con tre birdie nelle ultime quattro buche che alzano di tantissimo le sue quotazioni, portandolo a -4 in ottava posizione. Con lui il norvegese Espen Kofstad e gli inglesi Ross Fisher e Callum Shinkwin.

Il tripudio italiano prosegue nella quota dei dodicesimi, perché nel gruppo che comprende anche il migliore dei padroni di casa, Joost Luiten, ci sono a -3 Andrea Pavan, Francesco Laporta e Guido Migliozzi. In breve, un momento altamente spettacolare ulteriormente impreziosito dal 23° posto nel gruppo a -2 di Lorenzo Scalise. Unica nota stonata, la giornata no di Renato Paratore che finisce 148° a +10 senza mai trovare ritmo.