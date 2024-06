Golf: c’è anche Roberta Liti al KPMG Women’s PGA Championship 2024

Ci sarà anche una giocatrice italiana al via del terzo Major della stagione di golf femminile, il KPMG Women’s PGA Championship, giunto alla sua settantesima edizione. Sul percorso del Sahalee Golf Club di Sammamish (Washington), infatti, ci sarà anche Roberta Liti, che fa il suo esordio assoluto in uno dei cinque più importanti eventi del circuito globale. Il già citato percorso, per vent’anni abbondanti tra i migliori 100 della lista di Golf Digest, è stato sede del PGA Championship 1998 e torna ad ospitare quello femminile dopo la prima volta datata 2016.

Sono nove le precedenti vincitrici che si presenteranno al via. Tra queste, naturalmente, la cinese Ruoning Yin, che nel frattempo si è assestata al numero 3 del ranking mondiale dietro a Nelly Korda e Lilia Vu. Per le due USA percorso opposto: da una parte sei vittorie, di cui cinque di fila, ma due tagli mancati recenti tra cui quello dello US Women’s Open, dall’altra un ritorno dopo due mesi di infortuni e subito la vittoria al Meijer LPGA Classic.

Al solito le previsioni sono qui complesse da fare, ma se c’è una da non tenere fuori da qualsiasi discorso è la canadese Brooke Henderson, che si impose proprio sul percorso di quest’anno nel 2016. La difficoltà del dare un ordine al novero delle favorite è data anche dal fatto che al via ci sono 29 delle prime 30 giocatrici della graduatoria mondiale femminile. Ed è questo anche un appuntamento particolare, perché si tratta anche dell’ultimo che regolerà l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024: il ranking del 24 luglio, infatti, sarà quello definitivo per andare al Le Golf National.

E in questo gioco rientra anche Roberta Liti, in una sorta di duello a distanza con Virginia Elena Carta, impegnata allo Czech Ladies Open sul Ladies European Tour. Va detto che le due giocatrici sono anche tra le prime riserve in numerosi casi, ma entrambe sono anche molto vicine al 60° posto olimpico, quello che porterebbe l’Italia ad avere due rappresentanti in Francia (una già c’è ed è Alessandra Fanali).