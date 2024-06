Giro NextGen 2024, tappa di oggi Aymavilles-Saint-Vincent: orari, altimetria, tv, streaming. Non c’è un metro di pianura

Il Bel Paese torna protagonista del ciclismo internazionale. A poco più di due settimane dal successo di Tadej Pogacar, torna alla ribalta il Giro d’Italia, ma questa volta dedicato alle giovani promesse: è il turno della versione Next Gen della Corsa Rosa. Dopo la cronometro di ieri di Aosta, si comincia subito a fare sul serio con l’Aymavilles-Saint-Vincent di 105 chilometri.

PERCORSO

Tappa breve, la più breve in linea del Giro, ma che condensa 1600 metri di dislivello senza un metro di pianura. Si inizia subito con il naso all’insù verso Courmayer, poi si scende verso Aymavilles per affrontare il Crete de Ville, primo GPM di giornata. Strada vallonata fino al finale: si arriva alla Cote de Champ des Vignes che scollina ai -8, si va verso il finale con l’ultimo chilometro al 6% fino ai 250 metri dall’arrivo, per poi addolcirsi.

ALTIMETRIA

ORARI

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 15.51-16.07

SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA NEXT GEN 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita dalle 17.34 su RaiSport)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ dalle 14.20