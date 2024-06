Giro NextGen 2024, tappa di oggi Bergamo-Cremona: orari, altimetria, tv, streaming. Volata quasi scontata

Quinta frazione per il Giro d’Italia NextGen 2024: la Corsa Rosa per i giovani prosegue con una frazione tutt’altro che dura con partenza da Bergamo ed arrivo a Cremona. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

Davvero poco da dire sul percorso odierno, sarà un piattone di 138 chilometri interrotto solo dalla Salita di Belfuggito (1 chilometro al 6,6%). Volata praticamente scontata.

Paul Magnier vuole confermarsi il velocista più forte di questo Giro e va a caccia della terza vittoria di tappa. Due i rivali principali: il tedesco Tim Torn Teutenberg ed il nostro Lorenzo Conforti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA NEXT GEN 2024

Giovedì 13 giugno

Bergamo-Cremona, 138 km

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo: 16.00 circa

TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA NEXT GEN 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING