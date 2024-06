Giro d’Italia Next Gen 2024: tappa e maglia per Paul Magnier. Battuto Lorenzo Conforti

Era il più atteso, di gran lunga il velocista più forte sulla carta di questa edizione (lui che due volate le ha già vinte tra i professionisti): Paul Magnier non ha deluso e si è andato a prendere a Saint-Vincent il successo nella seconda tappa del Giro d’Italia Next Gen 2024. Per il corridore della Soudal – Quick-Step Devo Team c’è anche la gioia della Maglia Rosa grazie agli abbuoni agguantati.

Due corridori sono andati all’attacco nella primissima fase di gara: Dario Giuliano (Polti Kometa) e Gianmarco Carpene (UC Trevigiani-Energiapura Marchiol). Non c’è stato troppo spazio per i due azzurri che successivamente sono stati ripresi da Fabian Weiss (Tudor). A circa 40 chilometri dal traguardo è cambiata però l’andatura del plotone che è andato a raggiungere la fuga.

Da lì in poi scatti e controscatti e si sono avvantaggiati sette corridori: Paul Magnier (Soudal-QuickStep), Rasmus Søjberg (Decathlon AG2R La Mondiale), Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), Christian Bagatin (MBH Colpack Ballan), Robert Donaldson, Callum Thornley (Trinity) e Huub Artz (Wanty-ReUz-Technord). Un tentativo pericoloso, raggiunto però dalla Lotto Dstny che si è messa in testa a tutta a tirare.

Tanti saliscendi sul finale con la Maglia Rosa Jakob Söderqvist (Lidl – Trek Future Racing) che ha perso contatto dal plotone al comando. Sprint ristretto lanciato dalla VF Group – Bardiani CSF – Faizanè: volata maestosa per Paul Magnier che è riuscito a battere il nostro Lorenzo Conforti nel testa a testa. Terzo lo sloveno Gal Glivar, nella top-10 anche Andrea Raccagni Noviero, sesto, ma ultimo uomo di lusso per Magnier, Florian Samuel Kajamini, settimo, e Alessandro Romele, ottavo.