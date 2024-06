Giro d’Italia Next Gen 2024: Jarno Widar trionfa a Pian della Mussa e si prende la maglia rosa

Il primo arrivo in salita del Giro d’Italia Next Gen 2024 parla belga. Splendida vittoria in solitaria di Jarno Widar (Lotto Dstny) nella terza tappa da Verrès a Pian della Mussa. Non solo il successo per il belga, ma anche la conquista della maglia rosa, visto che si è proiettato in testa alla classifica generale.

La fuga di giornata vede protagonisti Lorenzo Peschi, Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Cedric Abt (Lotto Kern-Haus), Federico Iacomoni (Zalf Euromobil Fior). Il gruppo comunque controlla, rimanendo a distanza di sicurezza in vista poi degli ultimi decisivi venticinque chilometri.

Sulla lunga salita finale è la Visma|Lease a Bike a provare a fare l’azione in testa al gruppo. Dopo una serie di attacchi andati a vuoto, quello decisivo è proprio di Widar. Il corridore della Lotto parte a tre chilometri dal traguardo e nessuno riesce a tenere il suo passo. Ci provano Wouter Toussaint (Wanty-ReUz-Technord), Mathys Rondel (Tudor), Pavel Novak e Florian Kajamini (Team MBH Bank Colpack Ballan).

Alla fine Widar si impone con 21 secondi di vantaggio su Toussaint e Rondel; mentre più dietro a 27 secondi ci sono Novak e Kajamini, che è il migliore degli azzurri in questa terza tappa. In classifica generale, come detto, Widar si porta al comando e indosserà la maglia rosa.