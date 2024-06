Giro di Svizzera 2024, Lampaert vince il prologo. Almeida migliore tra i big, settimo Bettiol

Il Giro di Svizzera 2024 si apre nel segno di Yves Lampaert. Il belga della Soudal Quick-Step trionfa nel prologo di Vaduz e torna al successo dopo quasi due anni dall’ultima volta. Si tratta del quindicesimo successo in carriera per il belga, che non vinceva proprio da un’altra cronometro, quella iniziale del Tour de France 2022.

Nei quasi cinque chilometri a Vaduz, Lampaert si è imposto con tre secondi di vantaggio sull’elvetico Stefan Bisseger (EF Education – EasyPost) e sul britannico Ethan Hayther (INEOS Grenadiers). Quarta posizione per il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), migliore tra gli uomini di classifica, con un ritardo di sei secondi dalla vincitore e davanti al compagno di squadra Finn Fisher-Black.

Sesto posto per il britannico Samuel Watson (Groupama – FDJ) davanti ad Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost), settimo e migliore degli italiani in gara con nove secondi di ritardo. Completano la Top-10 gli svizzeri Stefan Kung (Groupama – FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ed il danese Soren Kragh Andersen (Alpecin – Deceuninck).

Tra gli uomini di classifica da segnalare il dodicesimo posto del danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), che ha perso quattro secondi da Almeida. Venticinquesimo Adam Yates (UAE Team Emirates) a 15 secondi dal vincitore, mentre è ancora più indietro il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 18″, mentre a 19″ ci sono il francese Lenny Martinez (Groupama – FDJ) e lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team).