Giro di Svizzera 2024: il percorso, le 8 tappe e le stellette di difficoltà

Non solo Giro del Delfinato, come di consueto l’avvicinamento al Tour de France si sdoppia nel World Tour: spazio infatti anche al Giro di Svizzera che scatterà il prossimo 9 giugno. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso con le otto tappe e le stellette di difficoltà.

TAPPE GIRO DI SVIZZERA 2024

Tappa 1 (09/06): Vaduz – Vaduz (4,8 km, crono) **

Cronometro brevissima e completamente pianeggiante, i distacchi saranno limitati.

Tappa 2 (10/06): Vaduz – Regensdorf (177,3 km) **

Frazione insidiosa con la presenza dello strappo di Regensberg, 2,2 km al 7,7%, a soli 10 chilometri dall’arrivo. Può muoversi qualche finisseur, o altrimenti sarà volata ristretta.

Tappa 3 (11/06): Steinmaur – Rüschlikon (161,7 km) ***

Non sono segnalati GPM ma il finale sarà un costante saliscendi con l’arrivo posto su uno strappo di 800 metri al 7,7%. Anche qui, tappa simile ad una classica delle Ardenne.

Tappa 4 (12/06): Rüschlikon – Passo del San Gottardo (171 km) ****

Primo arrivo in salita: il Passo del San Gottardo è molto lungo, misura 21,1 chilometri, ma non è durissimo vista la pendenza al 5,9%. Ci sarà il primo scontro tra i big, ma non attendiamoci grandi distacchi.

Tappa 5 (13/06): Ambrì – Carì (148,6 km) ****

Ecco le salite vere e proprie: due GPM già in fase di partenza ma l’ascesa più dura è quella conclusiva che misura 11,5 chilometri all’8% di pendenza media.

Tappa 6 (14/06): Locarno – Blatten-Belalp (151,4 km) *****

Altra tappa dura: si va prima quasi a 2500 metri con il Nufenepass, poi l’arrivo in vetta che misura 6,9 km con una pendenza che resta costante oltre il 10%.

Tappa 7 (15/06): Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (118,2 km) *****

Ancora salite: tappa breve ma intensissima. Col de la Croix da scalare due volte, poi arrivo in vetta con 8,6 km all’8% di pendenza media. Giornata durissima.

Tappa 8 (16/06): Aigle – Villars-sur-Ollon (15,7 km) ****

Dura anche la cronometro conclusiva: praticamente una cronoscalata con 10 km di salita al 7%.