Giro di Svizzera 2024, i favoriti. Da Yates a Skjelmose, passando per del Toro e Bernal, tanti scalatori al via

Altro antipasto di Tour de France. Se in terra transalpina si sta correndo il Giro del Delfinato, come di consueto, in contemporanea praticamente, spazio anche al Giro di Svizzera, altra tappa di avvicinamento verso la Grande Boucle. Mancano stelle del calibro di Remco Evenepoel e Primoz Roglic, ma al via ci sono fior fior di scalatori.

La squadra più attesa è ovviamente la UAE Emirates che può schierare al via un terzetto di lusso formato da Adam Yates, Joao Almeida ed il giovane messicano Isaac del Toro. I primi due saranno d’appoggio a Tadej Pogacar nella rincorsa alla doppietta Giro-Tour e dunque vorranno sicuramente testare al meglio la condizione in salita.

Molto performante nelle brevi corse a tappe quest’anno è stato il campione danese Mattias Skjelmose, che sembra pronto al definitivo salto di qualità: riuscirà a giocarsi la vittoria in terra elvetica?

Scalatori puri sono anche Enric Mas (Movistar) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers), entrambi a caccia dello stato di forma ideale per lanciarsi verso la Grande Boucle con un ruolo da outsiders. Nomi da seguire anche quelli di Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Sergio Higuita (BORA – hansgrohe), Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) e Lenny Martinez (Groupama – FDJ).