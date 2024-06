Giro di Svizzera 2024: Alberto Bettiol sfiora il colpaccio, ma la tappa va a Bryan Coquard

Prima tappa in linea per il Giro di Svizzera 2024: sul traguardo di Regensdorf come previsto è volata ristretta dalla quale riesce ad uscirne vincitore il francese Bryan Coquard. Primo successo della stagione per il 32enne della Cofidis che torna alla vittoria a più di un anno di distanza dall’ultima, ottenuta in Francia nell’aprile del 2023. Resta leader della classifica il belga Yves Lampaert.

Cinque corridori hanno animato la prima parte di gara: Gerben Kuypers (Intermarché – Wanty), Roberto Carlos Gonzalez (Team Corratec – Vini Fantini), Antoine Debons (Team Corratec – Vini Fantini), Felix Stehli e Luca Jenni (Swiss Cycling). Per loro vantaggio stabile con il gruppo sempre a gestire la situazione.

Sull’ultima difficoltà altimetrica di giornata, il Regensberg, il plotone si è ricompattato e poi è arrivato lo spettacolare attacco del nostro Alberto Bettiol che ha messo in mostra ancora una volta uno stato di forma super che fa ben sperare verso Tour de France ed Olimpiadi. L’azzurro è andato via in solitaria, sfiorando il successo da finisseur.

Il gruppo lanciato verso la volata ha raggiunto il toscano subito dopo la Flamme Rouge. Da lì lo sprint vincente di Coquard davanti all’australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e al belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny). In casa Italia ottima nona piazza per il giovanissimo Francesco Busatto (Intermarché – Wanty).