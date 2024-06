Giro di Svizzera 2024, Alberto Bettiol: “Qui per divertirmi, oggi era dura perché il finale non era selettivo”

Alberto Bettiol è andato vicino al grande numero nella prima tappa in linea del Giro di Svizzera 2024: il corridore toscano ha attaccato a circa cinque chilometri dal traguardo per provare il colpo di mano, che purtroppo non è andato a buon fine. Il gruppo si è infatti organizzato ed è riuscito ad andare a prenderlo a un chilometro dal traguardo, per arrivare poi in volata con la vittoria di Bryan Coquard.

Queste le impressioni nel post-tappa del corridore della EF ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Nessuno ci ha voluto provare in salita, siamo saliti regolari, in cima si son visti un pochino quelli della Alpecin-Deceuninck“.

“Non sapevo cosa fare, poi un uomo della Decathlon Ag2r La Mondiale ha fatto il vuoto in discesa, Kung ha provato ad attaccare e poi ci ho provato io. Sono qui per divertirmi, sapevo che sarebbe stata dura vincere oggi perché alla fine la tappa non era poi così difficile. Vedremo domani”.