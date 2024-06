Giro di Slovenia 2024: la startlist e chi parteciperà. Filippo Zana per il bis, ci sono Narvaez e Bilbao

Si avvicina il Tour de France e arrivano le corse in preparazione della Grande Boucle. La scorsa settimana è andato in scena il Giro del Delfinato, questa settimana è in corso il Giro di Svizzera e inizierà da giovedì il Giro di Slovenia.

Una startlist di discreto livello che non vedrà al via, come invece era accaduto nel 2021 e nel 2022, Tadej Pogacar. Il padrone di casa ha concluso il Giro d’Italia il 26 maggio, si è preso qualche giorno di riposo e tornerà direttamente al Tour de France. Tra i più attesi c’è invece Filippo Zana, vincitore lo scorso anno e che tenterà il bis quest’anno. Non mancherà però la concorrenza: su tutti Pello Bilbao, l’idolo di casa Matej Mohoric e Jhonatan Narvaez.

Questa la startlist provvisoria per questa 30a edizione del Giro di Slovenia:

TEAM JAYCO ALULA

1 ZANA Filippo

2 GROENEWEGEN Dylan

3 DE MARCHI Alessandro

4 MEZGEC Luka

5 O’BRIEN Kelland

6 PEÑA Jesús David

7 REINDERS Elmar

BAHRAIN VICTORIOUS

11 ARNDT Nikias

12 BAUHAUS Phil

13 BILBAO Pello

14 BURATTI Nicolò

15 GOVEKAR Matevž

16 MOHORIČ Matej

17 ZAMBANINI Edoardo

BORA – HANSGROHE

21 ALEOTTI Giovanni

22 HAJEK Alexander

23 HERZOG Emil

24 MACIEJUK Filip

25 MULLEN Ryan

27 WELSFORD Sam

EF EDUCATION – EASYPOST

31 CARR Simon

32 CARTHY Hugh

33 NERURKAR Lukas

34 RAFFERTY Darren

35 RYAN Archie

36 TODOME Yuhi

37 VAN DER LEE Jardi Christiaan

INEOS GRENADIERS

41 AUGUST Andrew

42 FOSS Tobias

43 NARVÁEZ Jhonatan

44 WURF Cameron

45 SWIFT Ben

46 SWIFT Connor

47 VIVIANI Elia

GROUPAMA – FDJ

51 DAVY Clément

52 DECOMBLE Maxime

53 BARTHE Cyril

54 PALENI Enzo

55 PENHOËT Paul

56 ROLLAND Brieuc

57 SARREAU Marc

UAE TEAM EMIRATES

61 COVI Alessandro

62 MORGADO António

63 NOVAK Domen

64 ULISSI Diego

65

66

BINGOAL WB

71 DE TIER Floris

72 BLOUWE Louis

73 MEENS Johan

74 TIZZA Marco

75 PEYSKENS Dimitri

76 TEUGELS Lennert

77 VILLA Giacomo

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

81 AULAR Orluis

82 BERWICK Sebastian

83 NICOLAU Joel

84 BARCELÓ Fernando

85 PRADES Eduard

86 SILVA Guillermo Thomas

87 GONZÁLEZ David

TEAM CORRATEC – VINI FANTINI

91 BALDACCINI Davide

92 CONTI Valerio

95 IACCHI Alessandro

96 PONOMAR Andrii

97 SBARAGLI Kristian

EQUIPO KERN PHARMA

101 BERRADE Urko

102 BRUSTENGA Marc

103 CASTRILLO Pablo

104 LÓPEZ Jordi

105 MIQUEL Pau

106 URIARTE Diego

107 SOTO Antonio Jesús

EUSKALTEL – EUSKADI

111 ABERASTURI Jon

112 AZPARREN Enekoitz

113 BERASATEGI Xabier

114 BIZKARRA Mikel

115 DE LA PARTE Víctor

116 JUARISTI Txomin

117 MARTÍN Gotzon

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

121 CONCA Filippo

122 FANCELLU Alessandro

123 PARISINI Nicolò

124

125 SAJNOK Szymon

126

TEAM POLTI – KOMETA

131 BAIS Mattia

132 DOUBLE Paul

133 GÓMEZ Germán Darío

134 LONARDI Giovanni

135 GAROSIO Andrea

136 MARTÍN Alex

137 PIGANZOLI Davide

TOTALENERGIES

141 FERRON Valentin

142 BURGAUDEAU Mathieu

143 CRAS Steff

144 DUJARDIN Sandy

145 JEGAT Jordan

146 GRELLIER Fabien

147 VERCHER Mattéo

TUDOR PRO CYCLING TEAM

151 STORER Michael

152 BOHLI Tom

153 BRUN Nils

154 ERIKSSON Jacob

155 ERIKSSON Lucas

156 KLUCKERS Arthur

157 PELLAUD Simon

UNO-X MOBILITY

161 KRISTOFF Alexander

162 BENDIXEN Louis

163 DVERSNES Fredrik

164 EIKING Odd Christian

165 GUDMESTAD Tord

166 JOHANNESSEN Tobias Halland

167 KULSET Johannes

VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANÈ

171 COLNAGHI Luca

172 COVILI Luca

173 MARCELLUSI Martin

174 MARTINELLI Alessio

175 TOLIO Alex

176 TONELLI Alessandro

177 ZOCCARATO Samuele

ADRIA MOBIL

181 ĐURIĆ Đorđe

182 FINKŠT Tilen

183 GOJKOVIĆ Nicolas

184 PEÁK Barnabás

185 SKOK Anže

186 ŠPOLJAR Jaka

187 TURK Aljaž

PIERRE BAGUETTE CYCLING

191 NOVÁK Tomáš

192 KALOJÍROS Tomáš

193 LÍŠKA Andrej

194 VOSTAL Vilém

195 SKLADAN Samuel

196 VOLTR Martin

197 VYSOČAN Daniel

SANTIC – WIBATECH

201 GAMPER Mario

202 PALUTA Michał

203 PEKALA Piotr

204 PROĆ Bartłomiej

205 PETER Michael

206 SCHORMAIR Fabian

207 TRACZ Szymon

LJUBLJANA GUSTO SANTIC

211 DERRICK James

212 GREGORČIČ Natan

213 HOPKINS Dylan

214 POTOČKI Viktor

215 SAMPSON Andy

216 TOMŠIČ Dan Andrej

217 LI Ting Wei

SAVA KRANJ CYCLING

221 GLADEK Marcel

222 KOMAC Nejc

223 MAROLT Jaka

224 OTONIČAR Gašper

225 PEČNIK Teo

226 ZIHERL Luka

227 ŽUMER Matic