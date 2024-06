Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi (6 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Mads Pedersen favorito

Quinta tappa al Giro del Delfinato 2024: dopo la cronometro di ieri, che ha visto Remco Evenepoel primeggiare e vestire la Maglia Gialla, va in scena la frazione con arrivo a Saint-Priest. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

167 chilometri con partenza da Amplepuis e 2306 metri di dislivello. Non c’è un metro di pianura, ma mancano le grandi salite. Quattro GPM: Côte de Croix de Signy (1,6 chilometri al 4,3%), Côte de Duerne (5 km al 6,9%), Côte de Givors (3,8 chilometri al 4,7%) e Côte de Bel-Air (1,8 km al 5,1%). Quest’ultima a 23 chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Molto probabile una volata ristretta, come quella vista nella tappa d’apertura. La Lidl-Trek sarà sicuramente ben organizzata per lanciare il proprio capitano Mads Pedersen: il danese è il grande favorito per il successo odierno. A sfidarlo il connazionale Magnus Cort (Uno-X Mobility), l’irlandese Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team), i francesi Hugo Page (Intermarché – Wanty) e Clement Venturini (Arkéa – B&B Hotels). In casa Italia a caccia di un buon piazzamento Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan).

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

Quarta tappa – Giovedì 6 giugno

Amplepuis – Saint-Priest – 167 km

Orario di partenza ufficiale: 10.35

Orario d’arrivo: 14.10 circa

GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport + HD dalle 13.10, Eurosport 2 dalle 12.45

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 12.45) e RaiPlay (dalle 13.10)

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 10.15