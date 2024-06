Giro del Delfinato 2024, Mads Pedersen regale in volata: si prende la prima maglia gialla. 6° Gazzoli

Mads Pedersen vince in volata la prima tappa del Giro del Delfinato 2024: il danese ha concretizzato il trenino perfetto da parte della sua squadra, è partito a meno di 150 metri dal traguardo di forza e ha battuto tutti a Saint-Pourçain-sur-Sioule, prendendosi così la prima maglia gialla. Ottimo sesto posto per Michele Gazzoli.

Corsa che non ha grandi scossoni nella prima parte e che prosegue a un ritmo non eccessivo: in fuga vanno solo in due, la coppia composta da Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) e Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels) che arrivano ad avere al massimo un vantaggio di 4’30” sul gruppo, ma che si stabilizza attorno ai tre minuti.

Nel circuito finale accelerano notevolmente nel gruppo la INEOS Grenadiers, il Team Jayco AlUla, la Alpecin-Deceuninck e la UAE Team Emirates. Attaccanti che vengono ripresi a soli 10 chilometri dal traguardo e alla volata ci si prepara con un breve tratto di discesa che viene affrontato a velocità folli, con picchi oltre i 90 km/h.

Nel finale arriva il treno della Lidl-Trek per Mads Pedersen con un tempismo perfetto, preparando la volata per l’ex campione del mondo. Il danese viene lanciato perfettamente da Alex Kirsch e soprattutto di Ryan Gibbons e finalizza il lavoro, lanciando lo sprint perfettamente e alzando le braccia al cielo davanti a Sam Bennett e Hugo Page.