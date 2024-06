Giro del Belgio 2024, Merlier fa sua la seconda tappa. Battuti in volata Philipsen e Kooij

Doppietta belga nella seconda tappa del Giro del Belgio 2024. L’arrivo a Knokke-Heist prometteva una volata di prestigio con alcuni tra i migliori velocisti del mondo e a spuntarla è stato Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che ha superato avversari di grande valore come il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e il neerlandese Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike).

Si tratta del quarantacinquesimo successo in carriera per Merlier, che in questo 2024 ha già alzato le braccia al cielo per ben undici volte, compresi i tre successi all’ultimo Giro d’Italia. Davvero una prima parte di stagione fenomenale per il velocista belga, che oggi ha dimostrato di essere ancora in grandissima forma contro un avversario come Philipsen che vuole essere il dominatore degli sprint al Tour de France.

Una tappa caratterizzata da una fuga di sette uomini con presente anche Davide Bais (Team Polti Kometa). Il gruppo, però, trainato soprattutto da Soudal Quick-Step e Uno-X, ha sempre controllato. Si è arrivati dunque negli ultimi chilometri con i treni dei velocisti pronti a fare il loro lavoro. Nello sprint l’uomo più veloce è stato Merlier, davanti a Philipsen e Kooij.

Quarto posto per il francese Pierre Barbier ( Philippe Wagner/Bazin) davanti al belga Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) ed al neerlandese Mike Teunissen ( Intermarché – Wanty). Settimo posto per il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), che mantiene la maglia di leader della classifica generale.