Giro del Belgio 2024, Jasper Philipsen stavolta non sbaglia: netto successo allo sprint davanti a Kooij

Jasper Philipsen stavolta non sbaglia: il belga in casa vince la terza tappa del Giro del Belgio in quel di Scherpenheuvel – Zichem, perfezionando alla grande il lavoro svolto dalla sua squadra e anticipa per distacco Olav Kooij e Gerben Thijssen, mentre è quarto Tim Merlier, stavolta rimasto un po’ chiuso. Rimane leader della generale il norvegese Søren Wærenskjold.

Ritmo davvero alto in corsa sin dall’inizio, nonostante qualche sali e scendi. In fuga ci sono Lindsay De Vylder (Team Flanders – Baloise), Diego Pablo Sevilla (Team Polti Kometa), Yorben Lauryssen (Pauwels Sauzen – Bingoal), Stijn Appel (BEAT Cycling Club), Quentin Bezza (Philippe Wagner/Bazin), Stijn Daemen (VolkerWessels Cycling Team) e Jago Willems (VolkerWessels Cycling Team).

Sette corridori che vengono ripresi dal gruppo a circa 35 chilometri dalla conclusione e nel plotone il ritmo diventa ancora più indiavolato, con il passo folle imposto da parte della Uno-X Mobility. Altri quattro uomini cercano l’azione a poco più di 20 km dall’arrivo, tra cui corridori di grande talento come Aranburu e Segaert, ma anche questi vengono inglobati nuovamente.

Attacchi e contrattacchi che permangono nel gruppo fino agli ultimi chilometri, a poco più di due chilometri prova una sparata abbastanza velleitaria il belga Ceriel Desal, ma questa è abbastanza velleitaria. Si arriva quindi in volata, la Alpecin-Deceuninck è perfetta nella preparazione e Jasper Philipsen finalizza il lavoro con una volata imperiosa da 150 metri dal traguardo.