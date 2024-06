Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince i Campionati Italiani: terzo tricolore di fila dopo l’argento europeo

Sofia Raffaeli si è laureata Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale per la terza volta consecutiva, trionfando a Folgaria (in provincia di Trento) con il punteggio complessivo di 139.650. La fuoriclasse marchigiana ha rispettato il naturale pronostico della vigilia, imponendosi sul giro completo dopo aver conquistato la medaglia d’argento un paio di settimane fa agli Europei. La 20enne ha offerto una prestazione davvero rimarchevole in terra dolomitica, dove aveva tra l’altro festeggiato il tricolore nelle due precedenti edizioni, eseguendo quattro esercizi di notevole caratura tecnica e agonistica.

La poliziotta si è ben espressa al cerchio (36.100, 19.200 il D Score e 8.450 di esecuzione) e alla palla (35.750, partendo da 18.800 e con un E Score di 8.400), poi ha proseguito alle clavette con 134.700 (17.900 il coefficiente di difficoltà e 8.300 per l’esecuzione) e al nastro (33.100, 16.00 la nota D e 8.0 di pannello E). Sofia Raffaeli ha dato un chiaro segnale di forma fisica quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenterà per andare a caccia di una medaglia sulla carta alla portata per quanto visto negli ultimi anni. Prossimo appuntamento a fine giugno per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo a Milano.

L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio precedendo Milena Baldassarri. La romagnola, che sarà protagonista anche ai Giochi di Parigi 2024, ha chiuso la propria prova con il punteggio di 128.150: 33.350 al cerchio, 33.050 alla palla, 31.200 alle clavette, 30.350 al nastro. Il podio è stato completato da Viola Sella, che con 127.900 ha preceduto Tara Dragas (126.600) di rientro dagli Europei. Domenica si tornerà in pedana per le Finali di Specialità (prove non presenti alle Olimpiadi, dove si gareggerà soltanto nell’all-around).