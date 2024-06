Filippo Tortu punta all’oro sui 200 agli Europei? Avversari in finale, numero di corsia, orario, tv

Filippo Tortu si presenta con grandi ambizioni alla finale dei 200 metri che andrà in scena questa sera (ore 22.50) in chiusura della quarta giornata degli Europei 2024 di atletica leggera. Il velocista brianzolo ha infatti impressionato in semifinale: eccellente partenza, ottima impostazione di curva, buon avvio di lanciato e chiusura in totale controllo, amministrando e rialzandosi per chiudere in 20.14, terzo tempo della carriera.

Il Campione Olimpico della 4×100 andrà a caccia della medaglia d’oro, non può e non deve nascondersi. Dopo il bronzo di due anni fa a Monaco, l’azzurro ha davvero tutte le carte in regola per fare la differenza e per vincere di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, cercando di rinverdire i fasti di Pietro Mennea, unico italiano a imporsi sul mezzo giro di pista: lo fece proprio nella capitale cinquant’anni fa e si replicò nel 1978 a Praga.

Filippo Tortu correrà in corsia 6, i suoi avversari di riferimento sembrano essere soprattutto il francese Pablo Mateo (personale di 20.10) e il tedesco Joshua Hartmann (corsia 8), ma potrebbe togliersi grandi soddisfazioni anche Fausto Desalu (corsia 5 per l’altro Campione Olimpico di staffetta). Vista la condizione attuale non sembra intimorire l’israeliano Blessing Akwasi Afrifah, decisamente più indietro gli svizzeri William Reais e Timothé Mumenthaler, il ceco Tomas Nemejc, lo svedese Erik Erlandsson.

A CHE ORA FILIPPO TORTU NELLA FINALE DEI 200

Lunedì 10 giugno, ore 22.50.

IN CHE CORSIA CORRE FILIPPO TORTU IN FINALE

Corsia 6.

AVVERSARI FILIPPO TORTU IN FINALE

Corsia 1: Erik Erlandsson (Svezia)

Corsia 2: Tomas Nemejc (Repubblica Ceca)

Corsia 3: William Reais (Svizzera)

Corsia 4: Blessing Afrifah (Israele)

Corsia 5: Fausto Desalu (Italia)

Corsia 6: Filippo Tortu (Italia)

Corsia 7: Pablo Mateo (Francia)

Corsia 8: Joshua Hartmann (Germania)

Corsia 9: Timothé Mumenthaler

COME VEDERE FILIPPO TORTU IN FINALE: PROGRAMMA, ORARIO, TV

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.