F1, va in scena il GP d’Austria 2024. La Red Bull compirà una parata, oppure qualcuno farà da guastafeste?

Nella giornata odierna si disputerà il Gran Premio d’Austria di Formula 1, il quale farà seguito alla Sprint andata in scena ieri. Sarà una nuova opportunità per Max Verstappen di aggiungere un’ulteriore tacca sul calcio di una carabina con la quale dovrebbe ormai aver abbattuto qualsiasi avversario, costantemente impallinato dai colpi dell’olandese.

Invece, il bello dello sport, è rappresentato dal fatto che le possibilità si rigenerino costantemente, anche per i rivali di chi sta sbaragliando il campo ormai da un biennio abbondante. Non si parla di lungo periodo, sia chiaro, bensì di gara secca. Nessuna persona sensata potrebbe mettere in discussione l’idea che Super Max si fregi del quarto titolo iridato consecutivo. Però, sull’evento in sé, è già capitato.

Le McLaren, le Ferrari e le Mercedes non possono fare altro che accontentarsi di soddisfazioni estemporanee. Autentiche e proverbiali ‘Vittorie di Pirro’ che nulla spostano nell’economia del campionato, ma servono per fare curriculum, palmares e soprattutto “immagine”. Quella vincente, qualcuno sta tentando di costruirsela, per altri è viceversa appannata.

Rovinare la festa a Verstappen e alla Red Bull a domicilio sarebbe uno sgarro non da poco nei confronti di chi si è fatto satrapo della massima categoria automobilistica. Spielberg è la pista di casa dell’azienda austriaca, le tribune sono al contempo colorate d’arancione in onore di chi non ha nessuna intenzione di cedere il numero 1 attualmente portato sul cupolino.

Vedremo se quest’oggi, a partire dalle ore 15.00, qualcuno vestirà i panni del guastafeste. Il meteo non dovrebbe riservare sorprese. La domanda è se accadrà un evento in grado di sparigliare le carte quanto basta per sovvertire valori altrimenti ben chiari. D’altronde, i rapporti di forza li si conosce. Bisogna saper approfittare di qualsiasi passaggio a vuoto di chi, in Austria, non vuole lasciare nulla sul piatto.