Classifica Mondiale costruttori F1 2024: Ferrari seconda a -49 dalla Red Bull

Il GP del Bahrain, andato in scena sabato 2 marzo, ha segnato l’avvio del Mondiale F1 2024. La stagione sarà lunghissima, con la disputa di ben 24 Premi (a cui si aggiungono sei Sprint Race) e la conclusione prevista per domenica 8 dicembre ad Abu Dhabi. Si preannuncia un’annata agonistica particolarmente intensa per i piloti e anche per le scuderie, chiamate a un impegno molto probante lungo ben nove mesi e praticamente senza sosta.

La Red Bull resta la compagine da battere: Max Verstappen ha vinto gli ultimi tre Mondiali ed è il miglior pilota in circolazione, l’olandese sarà affiancato dal messicano Sergio Perez, il quale sta facendo fatica considerando la qualità della monoposto a disposizione. La Ferrari cercherà di dire la sua con Charles Leclerc e Carlos Sainz, sfruttando una vettura apparsa in crescita rispetto a quella dello scorso anno. La Mercedes proverà a dire la sua con Lewis Hamilton e George Russell in agguato.

Sulla carta queste tre scuderie sono le migliori del lotto, ma non andrà sottovalutata la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. La Aston Martin sarà nelle mani dell’eterno Fernando Alonso e Lance Stroll. Risultano più attardate le Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly, le Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, le RB di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, le Kick Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Di seguito la classifica del Mondiale costruttori F1 2024.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2024

1. Red Bull 301

2. Ferrari 252

3. McLaren 212

4. Mercedes 124

5. Aston Martin 58

6. RB 28

7. Haas 7

8. Alpine 5

9. Williams 2