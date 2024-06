F1, tra Montreal e Le Mans arrivano due weekend cruciali per la Ferrari. Ecco perché

Si annunciano settimane cruciali per la Ferrari e per i connotati che potrà assumere la stagione 2024. Soprattutto, i prossimi due weekend si propongono come particolarmente pregnanti nell’economia del bilancio agonistico dell’intera azienda, non solo nell’ambito della F1. Andiamo, però, con ordine.

Il 9 giugno si corre il Gran Premio del Canada. Sarà anche solo il nono dei ventiquattro appuntamenti del Mondiale della massima categoria, ma per il Cavallino Rampante esso si è ammantato di un profondo significato. Le Rosse sono reduci dal trionfo di Montecarlo, che va però contestualizzato.

Il Principato vive su dinamiche anomale rispetto alle altre corse. Dunque a Montreal si andranno a cercare conferme o smentite di quanto accaduto nel double header mediterraneo. Red Bull, vincente ma non convincente a Imola, è davvero in difficoltà? La Scuderia di Maranello può davvero lanciare il guanto di sfida iridato al Drink Team?

Sarà proprio il Quebec a fornire alcune risposte in merito. Tornare in Europa con un altro risultato di rilievo assoluto rappresenterebbe la testimonianza di come Ferrari possa davvero lottare per il Mondiale e il GP di Monaco non sia stato un semplice episodio, figlio di circostanze favorevoli. Già, il Canada concettualmente “pesa”, e pure parecchio.

Dopodiché, nel fine settimana del 15-16 giugno, si correrà la 24 ore di Le Mans. Lo scorso anno il Cavallino Rampante la vinse in maniera spettacolare, superando la concorrenza delle favoritissime Toyota. Un successo la cui grandezza forse non è stata neppure colta appieno alle nostre latitudini.

Anche sotto questo aspetto, seppur con tutti i distinguo del caso (temporali e non solo), rivincere a Le Mans – come accadeva negli anni ’60 – dimostrerebbe come quella del 2023 non sia stata un’accecante fiammata estemporanea, sì destinata a restare nei libri di storia, ma priva di seguito.

Imporsi di nuovo in Francia significherebbe fornire una prova di forza e di prestigio, dichiarando come Ferrari possa essere un fattore anche nell’Endurance. Insomma, ci avviciniamo a giorni davvero intensi per le auto di colore rosso, siano esse monoposto o hypercar. Da qui al 16 giugno verrà plasmata una buona fetta dei connotati di un 2024 ancora tutto da vivere.