F1, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2024: Norris svetta, Sainz in evidenza e Leclerc non brilla con la SF-24

La prima sessione di prove libere del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2024 di F1, è andata in archivio. Sul circuito del Montmeló, le scuderie hanno lavorato sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito particolare quello catalano, che metterà a dura prove le monoposto.

Ritenuta dai tecnici una “galleria del vento” outdoor, la pista iberica ha in sé tutte le caratteristiche: zone di grande accelerazione, tratti più guidati, saliscendi e frenate improvvise. Andare forte su questo tracciato, significa avere un pacchetto che può essere prestazionale ovunque.

La Ferrari spera di riscattare la brutta prestazione di Montreal (Canada). La scuderia di Maranello si presenta al via di questo fine-settimana con alcune novità tecniche per cercare di risolvere i problemi, specialmente nella percorrenza delle curve lunghe a bassa velocità. Certo è che anche i rivali avranno degli aggiornamenti e scopriremo quali saranno gli effetti sul circuito.

Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato della FP1:

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA F1 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:14.228 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.024 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.386 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.464 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.639 6

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.683 5

8 Esteban OCON Alpine+0.858 4

9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.994 4

10 Alexander ALBON Williams+1.189 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.206 6

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.244 6

13 Pierre GASLY Alpine+1.256 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.284 4

15 Daniel RICCIARDO RB+1.352 4

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.388 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.416 6

18 Logan SARGEANT Williams+1.524 6

19 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+1.637 5

20 Yuki TSUNODA RB+1.688 5