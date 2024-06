F1, risultati e classifica FP1 GP Austria 2024: Verstappen in testa, Leclerc e Sainz a contatto

Va in archivio la prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria a Spielberg, al Red Bull Ring. Sarà infatti un weekend particolare con la Sprint Race domani e le qualifiche sprint già questo pomeriggio.

In testa si è piazzato Max Verstappen con il tempo di 1:05.685, davanti a Oscar Piastri e alle due Ferrari. Le due Ferrari che non sono state eccezionali per quanto riguarda la velocità pura sul giro secco: qualcosa sembra ancora mancare alle due Rosse che dovranno cercare di limare qualcosa in vista delle qualifiche sprint di questo pomeriggio. Convincenti invece le Mercedes che non hanno provato il giro da qualifica, ma sul passo hanno fatto vedere cose interessanti.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.685 6

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.276 6

3 Charles LECLERC Ferrari+0.370 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.443 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.569 5

6 Esteban OCON Alpine+0.612 7

7 Lance STROLL Aston Martin+0.699 7

8 George RUSSELL Mercedes+0.701 6

9 Yuki TSUNODA RB+0.894 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.918 7

11 Pierre GASLY Alpine+1.049 4

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.098 5

13 Lando NORRIS McLaren+1.195 6

14 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.234 6

15 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.240 6

16 Daniel RICCIARDO RB+1.277 5

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.281 7

18 Alexander ALBON Williams+1.310 7

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.460 5

20 Logan SARGEANT Williams+1.574 6