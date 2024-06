F1, il sabato del Red Bull Ring tra Sprint Race e qualifiche. La Ferrari deve scuotersi

Dopo un venerdì subito molto intenso, si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring vivremo un sabato quanto mai intenso e vibrante. Il programma sarà ricchissimo e il peso specifico non sarà di minor importanza.

Dopo quanto visto nel corso del weekend del Montmelò, Max Verstappen subirà nuovamente l’attacco di McLaren, Mercedes e Ferrari (in rigoroso ordine di competitività, per quanto accaduto nelle ultime uscite) con l’olandese che farà di tutto per proseguire nel suo filotto di risultati sui monti della Stiria con 4 vittorie nelle ultime 6 edizioni.

Cosa prevede il programma odierno sulla pista di Spielberg? Si inizierà, visto il format rivoluzionato, con la Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.00, quindi alle ore 16.00 si tornerà a parlare di qualifiche, in vista del Gran Premio di domani che scatterà alle ore 15.00.

Davanti a tutti ci sarà il solito Max Verstappen davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Prosegue, invece, la crisi della Rossa. Carlos Sainz non partirà che dalla quinta posizione, mentre Charles Leclerc sarà addirittura decimo, dopo il problema avuto nel corso della Q3 di ieri. La sensazione è che la Ferrari dovrà ancora correre in difesa, con la SF-24 in difficoltà per colpa dei saltellamenti nelle curve del T3.