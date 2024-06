F1, prende il via il weekend di Montreal: la Red Bull vuole rispondere a Ferrari e McLaren

Siamo ufficialmente giunti al momento di alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, andrà in scena un weekend di capitale importanza per l’intero campionato. Non tanto per la ben nota bellezza della pista sull’isola di Notre Dame, quanto per le risposte che saranno date sull’asfalto canadese.

Dopo la vittoria di Lando Norris a Miami (e la sua splendida gara di Imola) e quella di Charles Leclerc a Monte Carlo, la Red Bull vuole rimettere in chiaro le cose e mandare un messaggio a tutti. La RB20 di Max Verstappen (sempre che Sergio Perez non decida di uscire dal suo torpore) vuole tornare a dominare la scena, su un tracciato che potrebbe favorirla ma che, di pari passo, potrebbe anche regalare chance importanti ai rivali.

Si inizierà con i lavori alle ore 19.30 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda inizierà alle ore 23.00 nel tardo pomeriggio del Quebec (saranno le ore 17.00). Ci attendono due ore in pista quanto mai importanti. Come detto, Max Verstappen vuole tornare a dettare il passo nella massima categoria del motorsport e potrà sfruttare la sua RB20 specialmente nel T3, quello delle maggiori velocità. Dovrà fare molta attenzione, invece, nelle chicane del T1 e T2 e, soprattutto, ai cordoli canadesi che, come si sa, vengono mal digeriti dalla sua Red Bull.

Dall’altra parte Ferrari e McLaren vanno a caccia di conferme. Dopo aver brillato su piste lente come Monte Carlo o medio-lente come Imola, vogliono dimostrare di poter puntare al successo anche a Montreal, un tracciato che propone altissime velocità, frenate pesanti e dove la trazione (dove la RB20 eccelle) fa la differenza. Charles Leclerc, reduce dalla vittoria in casa vuole proseguire nel suo “magic moment”, proprio sulla pista intitolata alla leggenda della Ferrari, Gilles Villeneuve.