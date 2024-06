F1, pioggia protagonista anche nella FP2. Alonso davanti, bene Leclerc con le medie, problemi per Verstappen

Fernando Alonso ha chiuso al comando una complicata seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Montreal, infatti, si confidava finalmente in un turno lineare, dopo il nubifragio con grandine che aveva preceduto (e rovinato) il primo turno, ma la pioggia si è nuovamente presentata sull’isola di Notre Dame andando a condizionare i piloti.

Da questo scenario non semplice (i protagonisti hanno potuto girare con gomme slick solamente nella prima metà della FP2, ma senza forzare al massimo) è emerso Fernando Alonso (Aston Martin) con il tempo di 1:15.810 ottenuto con gomme soft, con un margine di quasi mezzo secondo (+0.463) su George Russell (Mercedes) mentre è terzo il padrone di casa Lance Stroll (Aston Martin) a 654 millesimi.

Quarto crono per Charles Leclerc con la prima delle Ferrari a 746 millesimi dalla vetta, ma con una mescola di svantaggio rispetto tutti i top10 (ha sempre girato con le gomme medie, prima delle intermedie della seconda parte del turno), mentre chiude quinto Daniel Ricciardo (Racing Bulls) a 921. Sesto il danese Kevin Magnussen (Haas) a 963 millesimi da Alonso, quindi settimo Lewis Hamilton (Mercedes) a 1.098, mentre è ottavo il nipponico Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 1.141.

Nona posizione per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 1.167, mentre completa la top10 Sergio Perez (Red Bull) a 1.231. Non va oltre la 13a posizione Carlos Sainz (Ferrari) a 1.912 dalla vetta ma, a sua volta, ottenuto con gomme medie, quindi è 16° Oscar Piastri (McLaren) a 3.198 con gomme medie, quindi 20° e ultimo Lando Norris (McLaren) a 5.033.

FP2 davvero negativa, infine, per Max Verstappen (che termina 18° a 3.501). Il tre-volte campione del mondo, infatti, si è fermato dopo una fumata al posteriore della sua Red Bull (nonostante la Power Unit fosse nuova di zecca) e ha preferito parcheggiare la sua vettura ai box per evitare guai peggiori, senza tornare più in pista. I meccanici hanno lavorato alacremente sul retrotreno della sua RB20 (il problema sembra all’ERS), non nascondendo parecchia apprensione per quanto avvenuto.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP CANADA 2024 F1

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:15.810 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.463 4

3 Lance STROLL Aston Martin+0.654 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.746 3

5 Daniel RICCIARDO RB+0.921 3

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.963 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.098 3

8 Yuki TSUNODA RB+1.141 3

9 Alexander ALBON Williams+1.167 2

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.231 4

11 Esteban OCON Alpine+1.607 3

12 Logan SARGEANT Williams+1.686 2

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.912 3

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+2.007 3

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.093 3

16 Oscar PIASTRI McLaren+3.198 3

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber+3.277 3

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.501 2

19 Pierre GASLY Alpine+4.979 3

20 Lando NORRIS McLaren+5.033 3