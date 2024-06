F1, pagelle GP Spagna 2024: Ferrari ancora dietro la lavagna, Verstappen sempre il primo della classe

PAGELLE GP SPAGNA 2024

Max Verstappen 10: 61-7-4, non sono i numeri al lotto, ma quelli dell’olandese volante che a Barcellona ha fatto capire ancora una volta chi comanda. 61 le vittorie in carriera, 7 le affermazioni stagionali e 4 i successi sul tracciato catalano. Numeri a fare da didascalia all’evidenza che sia Max a vincere, piuttosto che la Red Bull, considerando i distacchi ciclistici rimediati da Sergio Perez. In altre parole, il più bravo senza se e senza ma.

Lando Norris 7,5: ci ha provato il britannico a imporsi, ma la partenza non è stato delle migliori e poi anche nella prima parte qualche titubanza di troppo nel prendersi la posizione da vetture più lente. La seconda parte invece ha impressionato, ma per battere Verstappen è necessario essere perfetti e questo sembra proprio esclusiva dell’olandese.

Lewis Hamilton 8: una gara con il coltello tra i denti, sempre a caccia con quello che la W15 gli può dare. Il podio è stato il giusto premio alla sua classe e alla propria perseveranza. Il Re Nero non è sazio dai successi del passato e questa è una buona notizia per il Cavallino Rampante nel 2025.

George Russell 7,5: partenza a fionda, in stile Fernando Alonso 2011. Da quel momento, qualche problema nella gestione delle gomme e alla fine il quarto posto alle spalle di Lewis si è concretizzato. Da apprezzare per le lotte in pista e lo spirito battagliero, meno per la velocità di base.

Oscar Piastri 5: troppi errori quelli dell’australiano, che comincia a sentire la pressione di un Norris ispirato. Il settimo posto è un campanello d’allarme chiaro, perché con una McLaren così performante non si può recitare il ruolo del comprimario.

Sergio Perez 4: 59.524 dal team-mate. Chissà, forse Checo il suo obiettivo l’ha già centrato, cioè quello della riconferma in Red Bull, ma se guardiamo alla pista è un pianto greco. Un minuto quasi da Verstappen ha dei connotati imbarazzanti, ma del resto se c’è Max a Milton Keynes basta e avanza…

Ferrari 4: tante chiacchiere e pochi fatti. Dopo il trionfo nel Principato, la Rossa è tornata sulla terra o, peggio ancora, sotto terra. Sì perché a Barcellona il responso è stato quello di quarta forza in pista. Sviluppi e impegno ci sono, ma i risultati no. Questo dicono il quinto e sesto posto di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, che pensavano di puntare al podio, ma forse si era ancora sotto le luci psichedeliche del Principato.