F1, pagelle GP Austria 2024: Verstappen esagera, a Norris non ne va bene una, Russell fortunato

PAGELLE GP AUSTRIA 2024 F1

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 8.5: bravo lui a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Difende con i denti la terza posizione fino alla fine, quindi il contatto Verstappen-Norris gli regala la seconda vittoria della carriera. La W15 cresce e il pilota inglese sa che d’ora in avanti potrà lottare per il podio con maggiore frequenza.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 7.5: arriva ad un soffio dalla vittoria. La penalizzazione di ieri in qualifica gli costa, probabilmente, il primo successo in carriera con il senno di poi. Nel finale è il pilota che ne ha più di tutti e cerca la vittoria fino all’ultimo metro. L’australiano non la trova ma arriverà presto.

CARLOS SAINZ (Ferrari) 6.5: un podio del tutto insperato fino a pochi giri dalla conclusione. Lo spagnolo parte bene, per quanto possibile e cerca di rimanere nella lotta per le posizione che contano. Il podio arriva. Non come avrebbe voluto, ma tant’è.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 5: fino al momento del contatto con Lando Norris aveva disputato l’ennesima gara impeccabile della sua stagione. Anzi, da quanto la sua RB20 non è più dominante ha ulteriormente alzato la sua asticella. Nel finale, però, non piace. Troppo aggressivo in difesa. Rischia già in un paio di occasioni, quindi va a centrare Norris che lo stava affiancando con una manovra troppo energica. Rovina tutto. Non ce n’era proprio bisogno…

LANDO NORRIS (McLaren) 9: il vincitore morale. Nel finale approfitta dell’errore ai box della Red Bull per mettere nel suo mirino Verstappen. Lo attacca diverse volte ma non gli dà chance. Quando sembra riuscirci Verstappen lo colpisce e lo manda ko. Non solo, si becca anche i 5 secondi di penalità per i track limits. Oltre il danno, la beffa.

SERGIO PEREZ (Red Bull) 4.5: chiude un ennesimo weekend da cancellare. Ormai la sua crisi non fa nemmeno più notizia. Chiude settimo, alle spalle addirittura di una Haas. Prende 14.6 secondi da Verstappen che ha forato. Delusione assoluta.

HAAS 7: Nico Hulkenberg sesto, Kevin Magnussen ottavo. Punti pesanti per la scuderia americana che al Red Bull Ring fa davvero il massimo.

CHARLES LECLERC S.V.: quando la sfortuna può colpire qualcuno, gira e rigira, è sempre il monegasco. Al via cerca di stare lontano dai guai, ma in curva 1 Piastri lo colpisce all’ala e la sua gara finisce li. Prosegue su ritmi non da buttare, ma la Ferrari lo richiama ai box 4 volte. Impossibile rimontare.

FERRARI 4.5: ok il podio di Sainz, ma in Austria si chiude un altro fine settimana da dimenticare. La SF-24 continua a deludere. Tra Sprint Race e gara gli spunti positivi sono stati davvero pochissimi. Ormai Red Bull, McLaren e Mercedes sono superiori. La luce in fondo al tunnel non si vede più…