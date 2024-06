F1, Oscar Piastri: “Dobbiamo massimizzare quello che abbiamo, sarà una gara aperta”

A caccia di continuità. Sembra questo il claim di Oscar Piastri alla vigilia del lungo weekend che ci porterà al GP della Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul circuito di Catalogna.

L’oceanico infatti, in occasione del classico media day del giovedì, ha detto di non aspettarsi chissà quante novità; per questo motivo l’obiettivo sarà capitalizzare quanto di buono fatto nei nove appuntamenti precedenti, dove la McLaren è sempre stata competitiva:

“Non penso che abbiamo nulla di nuovo, di cui non sono a conoscenza – ha detto Piastri – Si tratta più di massimizzare ciò che abbiamo, siamo stati piuttosto forti negli ultimi fine settimana. Sarà una buona prova per tutti”.

L’australiano ha poi chiosato: “Penso che saremo ancora veloci nelle curve ad alta velocità, tutti gli altri ci hanno appena raggiunto. Dovremmo essere comunque veloci. Penso che la lotta sia aperta”.