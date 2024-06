F1 oggi in tv, GP Canada 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 9 giugno, andrà in scena il GP del Canada, nona tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato “Stop&Go” di Montreal, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione del circuito e della variabile meteo, per quanto è accaduto nel corso del week end.

Probabilmente è quello in cui confida la Ferrari. Le qualifiche non hanno avuto un esito positivo. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono qualificati in undicesima e dodicesima posizione, non superando il taglio della Q2. Problemi nel portare in temperatura gli pneumatici per le Rosse e vedremo se in gara questa tendenza cambierà o meno.

Dalla pole-position, a sorpresa, ci sarà il britannico George Russell che è riuscito a siglare uno crono del tutto inaspettato, lo stesso dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), ma in p.1 per aver fatto prima del campione del mondo in carica quel riscontro. Sarà interessante capire come la gara evolverà anche in relazione all’arrivo eventuale della pioggia.

Il GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa canadese.

