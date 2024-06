F1 oggi in tv, GP Canada 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 8 giugno, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP del Canada, nono round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Montreal si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

La Ferrari punta alla pole-position. Charles Leclerc è apparso piuttosto in palla con la SF-24 e vorrebbe replicare quanto fatto nel corso del fine-settimana di Montecarlo. La Rossa pare adattarsi alle caratteristiche del tracciato canadese, specialmente in termini di trazione, mentre la Red Bull pare fare più fatica con l’olandese Max Verstappen.

Tuttavia bisognerà prestare attenzione alle variazioni meteorologiche. Nella giornata di ieri la pioggia l’ha fatta da padrona ed è andata a condizionare non poco l’andamento delle due sessioni. Se ciò dovesse replicarsi quest’oggi, bisognerà vedere anche come i team riusciranno ad adattarsi alle circostanze.

La seconda giornata del weekend del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche a partire dalle 23.25, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

F1 STASERA IN TV, GP CANADA 2024

Sabato 8 giugno (orari italiani)

Ore 18.30-19.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 22.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP CANADA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 8 giugno

Ore 23.25-00.55 F1, Qualifiche – Differita in chiaro