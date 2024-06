F1, Lewis Hamilton: “Una qualifica che ha confermato la nostra crescita, domani punto al podio”

Lewis Hamilton si aspettava qualcosa di più dalle sue qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, la Mercedes non ha brillato particolarmente quando sono stati i cronometri a fare la differenza, chiudendo in terza fila a quasi sei decimi dalla vetta.

La pole position, nemmeno a dirlo, porta la firma di Max Verstappen che ha rifilato distacchi amplissimi a tutti. Secondo a 404 millesimi, per esempio, Lando Norris, mentre è terzo a oltre mezzo secondo George Russell (+0.526). Quarta posizione per Carlos Sainz a 537 millesimi, quinta proprio per Lewis Hamilton a 589, mentre è sesto Charles Leclerc (+0.730) che ringrazia il tempo cancellato a Oscar Piastri che chiude settimo a 734 millesimi. Ottavo Sergio Perez a 888 millesimi, nono Nico Hulkenberg, quindi decimo Esteban Ocon.

Al termine della Q3, il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: “Penso che il risultato che abbiamo ottenuto sia quello che rispecchi maggiormente la realtà. Non potevamo competere con Verstappen, ma ci siamo inseriti subito dietro. Bene George Russell che sarà terzo, mentre io sarò in terza fila. Niente di clamoroso, ma una conferma della nostra crescita. Abbiamo trovato un buon bilanciamento”.

Ultima battuta in vista della gara di domani: “Non avendo potuto sviluppare le solite simulazioni di passo gara, non sappiamo esattamente quale sarà il nostro ritmo e, di conseguenza, anche quello degli altri. Oggi nella Sprint Race abbiamo visto un Verstappen imprendibile con le McLaren subito dietro. Vedremo come si svilupperà la gara sulla lunga distanza, noi proveremo a inserirci nella lotta per il podio”.