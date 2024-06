F1, Verstappen spazza via tutti e si aggiudica la pole position a Spielberg. Sainz in seconda fila, Leclerc sbaglia

Max Verstappen è sempre più lanciato verso un weekend perfetto al Red Bull Ring di Spielberg e domina le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2024, undicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Pole position numero 40 in carriera (l’ottava dell’anno, ma la prima dopo Imola) per il fenomeno olandese, che ha evidenziato una superiorità schiacciante sul giro secco con la mescola morbida infliggendo distacchi davvero impressionanti sulla pista più corta del campionato.

Gap pesante di 4 decimi ma buon risultato per Lando Norris, 2° con la McLaren precedendo in griglia la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Carlos Sainz, che completa la seconda fila in quarta piazza. Quinto posto per il sette volte campione mondiale della Mercedes Lewis Hamilton, mentre a seguire troviamo il ferrarista Charles Leclerc (affossato da un ultimo giro da dimenticare nel Q3), la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

In Q1 quasi tutti provano un primo time-attack con gomme soft usate, ma solo Verstappen riesce ad ottenere subito un crono che lo mette al sicuro potendo così risparmiare un set in più di pneumatici nuovi. Alla fine, grazie alle gomme fresche, il più veloce è Sainz con la Ferrari in 1’05″263 davanti a Piastri e Verstappen. Perez rischia, deve utilizzare ben due treni di gomme nuove e si salva in 12ma posizione con la Red Bull, mentre non superano il taglio le Williams di Albon (16°) e Sargeant (19°), l’Aston Martin di Stroll (17°) e le Sauber di Bottas (18°) e Zhou (20°).

In Q2 Verstappen si mette finalmente nelle stesse condizioni degli altri, usando due set di gomme morbide nuove, e fa il vuoto stampando un sensazionale 1’04″469 e rifilando oltre mezzo secondo al resto della concorrenza. Nessuna eliminazione eccellente tra i top team, con Hulkenberg e Ocon che si prendono gli ultimi due posti per l’ultima fase della qualifica. Esclusi dalla top10 Ricciardo (11°) e Tsunoda (14°) con le Racing Bulls, Magnussen (12°) con la Haas, Gasly con l’Alpine (13°) e Alonso (15°) con l’Aston Martin.

In Q3 Verstappen prenota la pole già al termine del primo tentativo di time-attack in 1’04″426, distanziando Norris di 361 millesimi e Russell di 528. Quarto Leclerc con gomma usata davanti a Piastri, Hamilton, Sainz e Perez (ormai senza set di pneumatici nuovi). Nell’ultimo giro Max si migliora ulteriormente in 1’04″314 e certifica la sua pole position davanti a Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc (che fa un errore andando fuori pista nel T3), Piastri (declassato dal terzo al settimo posto causa track limits) e Perez.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.314 – –

2 Lando NORRIS McLaren+0.404 – –

3 George RUSSELL Mercedes+0.526 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.537 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.589 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+0.730 – –

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.734 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.888 – –

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.071 – –

10 Esteban OCON Alpine+1.569 – –

11 Daniel RICCIARDO RB- – – –

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – – –

13 Pierre GASLY Alpine- – – –

14 Yuki TSUNODA RB- – – –

15 Fernando ALONSO Aston Martin- – – –

16 Alexander ALBON Williams- – – –

17 Lance STROLL Aston Martin- – – –

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – – –

19 Logan SARGEANT Williams- – – –

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – – –