F1, Lewis Hamilton: “Gara shock, pensavo che Russell avesse le mie stesse gomme”

Non si nasconde Lewis Hamilton dopo il deludente quarto posto ottenuto al GP del Canada, nona tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. L’ex Campione del Mondo infatti ha dovuto cedere il passo al compagno di scuderia George Russell, salito sul gradino più basso del podio grazie a un sorpasso sul filo di lana compiuto proprio al penultimo giro, nello specifico alla penultima curva.

Intercettato dai microfoni di Sky Spot Italia in zona mista, il britannico ha analizzato a caldo quanto accaduto, non celando anche una piccola polemica riguardante la scelta delle gomme, diverse rispetto al suo collega di team.

“Oggi è stata una prestazione shock da parte mia; è stata una delle peggiori, ma la macchina andava bene, il futuro sembra quindi promettente – ha detto Hamilton -. Sono stato penalizzato nella seconda parte della gara per le gomme, se avessi saputo che montavamo le hard sarei rimasto fuori e non sarei rientrato: pensavo che io George avessimo la stessa gomma, non avevo capito che invece lui aveva montate le medie”.

Il nativo di Stevenage ha poi concluso: “Dobbiamo tornare a lavorare. Un grande ringraziamento alla fabbrica per aver reso la macchina in grado di combattere“.