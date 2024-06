F1, Lando Norris il più veloce con la FP1. Sainz bene con le medie, Leclerc fatica con il set-up

Solde e caldo al Montmeló, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito catalano si è tenuta la prima sessione di prove libere del GP di Spagna di F1 e la McLaren di Lando Norris ha confermato i pensieri della vigilia che indicavano nella monoposto britannica una papabile al successo in terra iberica. Lando ha fermato i cronometri sul tempo di 1:14.228 a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen di 0.024 e la Ferrari di Carlos Sainz di 0.344.

Bene lo spagnolo, in considerazione del fatto che il suo tempo sia stato ottenuto con le gomme medie. Con una mescola di svantaggio Carlos ha fatto vedere che il pacchetto di aggiornamenti sulla SF-24 funziona. L’iberico aveva a disposizione tutte le modifiche apportate a pance, fondo e diffusore per trovare una soluzione alle problematiche della Rossa, specialmente nella percorrenza delle curve lunghe a bassa velocità.

Ne ha dovuto prendere atto, in primis, Charles Leclerc. Il monegasco ha portato un lavoro comparativo con il compagno di squadra, avendo a disposizione solo parte dei nuovi “pezzi” e la differenza in termini di prestazione si è vista tutta. Macchina difficile da guidare per il pilota del Principato e il suo 11° tempo a 1.206 la dice lunga. Da sottolineare anche che, anche per via di una bandiera rossa (causata da un pezzo lasciato dall’Aston Martin di Fernando Alonso in pista), Leclerc non è riuscito a migliorare il suo riscontro.

A completare il quadro, dunque, nelle prime posizioni troviamo la Mercedes di George Russell quarto a 0.386, l’altra RB20 del messicano Sergio Perez quinto a 0.464, la McLaren dell’australiano Oscar Piastri sesto a 0.639 e la W15 del britannico Lewis Hamilton settimo a 0.683. Vedremo poi nella FP2 cosa accadrà, essendo chiaramente più indicativa da questo punto di vista, in programma dalle 17.00.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA F1 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:14.228 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.024 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.386 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.464 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.639 6

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.683 5

8 Esteban OCON Alpine+0.858 4

9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.994 4

10 Alexander ALBON Williams+1.189 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.206 6

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.244 6

13 Pierre GASLY Alpine+1.256 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.284 4

15 Daniel RICCIARDO RB+1.352 4

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.388 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.416 6

18 Logan SARGEANT Williams+1.524 6

19 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+1.637 5

20 Yuki TSUNODA RB+1.688 5