F1, Lando Norris: “Belle sfide con Verstappen e Piastri, ma io avrei potuto fare meglio alcune cose”

Lando Norris non ha troppa voglia di sorridere dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring, baciato da sole pieno e temperature elevate (28° per quanto riguarda l’atmosfera e 43° sull’asfalto) abbiamo assistito ad una gara vivace solamente nelle prime fasi, con l’inglese che ha provato a passare Max Verstappen, ma è rimasto scottato dal corpo a corpo, anche a scapito del suo vicino di box.

Il successo è andato a Max Verstappen che ha preceduto le due McLaren di Oscar Piastri (+4.6) e proprio Lando Norris (+5.3). Quarto George Russell a 8.3 davanti alla prima Ferrari di Carlos Sainz e Lewis Hamilton, quindi settimo Charles Leclerc (mai della partita) a 13.4 davanti a Sergio Perez ottavo a 17.4.

Al termine della gara su distanza ridotta Lando Norris ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Bella sfida con Max all’inizio della gara. Mi sono divertito ma avrei potuto fare alcune cose meglio. Il passo era molto buono anche con Oscar ho messo in scena una bella battaglia ma abbiamo messo a segno punti importanti per il team. Nel complesso un buon lavoro. Gioco di squadra? Non penso avremmo potuto fare di più. Onestamente abbiamo lottato correttamente ma superare era troppo complicato. Una volta che ti avvicini le gomme si scaldano e tutto è più difficile. Domani dovremo fare meglio”.

La giornata tra i monti della Stiria per quanto riguarda la massima categoria del motorsport proseguirà alle ore 16.00 con le qualifiche che andranno a definire la griglia di partenza della gara di domani che, come tradizione, scatterà alle ore 15.00.