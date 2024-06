F1, Lance Stroll prosegue la sua avventura in Aston Martin: rinnovo pluriennale per il canadese

Continua a prendere forma, annuncio dopo annuncio, la griglia della Formula Uno per il Mondiale 2025. L’ultima notizia in tal senso è la conferma ufficiale della permanenza in Aston Martin di Lance Stroll, che ha deciso di proseguire la sua avventura nel circus firmando un rinnovo di contratto pluriennale (almeno fino al 2026 dunque).

“Sono molto felice di aver rinnovato il contratto con la squadra per il 2025 e oltre. È incredibile vedere quanta strada abbiamo fatto negli ultimi cinque anni; siamo cresciuti moltissimo come squadra e c’è ancora molto da guardare avanti“, le dichiarazioni del pilota canadese dopo l’annuncio del rinnovo con il team che ha come proprietario suo padre Lawrence.

“Siamo lieti di confermare il futuro di Lance con Aston Martin. Ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione di questa squadra. Il suo feedback tecnico, insieme al suo impegno al simulatore, hanno contribuito al continuo sviluppo della vettura in ogni stagione. La costanza e la stabilità di Lance e Fernando nel nostro team è un’ottima piattaforma per continuare a realizzare le nostre ambizioni. Non vediamo l’ora di creare altri incredibili ricordi e di ottenere altri successi insieme“, il commento del Team Principal Mike Krack.