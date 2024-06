F1, l’amarezza di Lando Norris: “Dovevo vincere la gara, l’ho persa in partenza”

Lando Norris chiude in seconda posizione alle spalle di Max Verstappen il Gran Premio di Spagna a Barcellona. Un po’ di amarezza per il britannico, visto che la McLaren è stata la macchina migliore del weekend catalano, ma non è riuscita a concretizzare questa superiorità probabilmente anche per una strategia non impeccabile.

Queste le considerazioni a caldo da parte del secondo classificato: “Questo è un esame e una gara dalla quale posso imparare. Questa gara la dovevo vincere, ma sono partito male. La macchina era incredibile ed era velocissima e quindi sono deluso per non aver vinto. Ci sono dei lati positivi, però il risultato doveva essere migliore. Grazie comunque al team per il lavoro e per il materiale che mi ha messo a disposizione“.

“Non so bene che cosa abbia sbagliato in partenza, mi sono trovato Max da un lato e George all’esterno e mi sono ritrovato un po’ nella morsa. Complimenti a Verstappen e alla Red Bull, ma stavolta avevamo tutto per stargli davanti. L’Austria comunque è una delle mie piste preferite, ho sempre fatto bene e possiamo continuare a far bene e ad alzare il livello“.