F1, la FIA dà la deroga per correre a anche a 17 anni: Kimi Antonelli si avvicina all’esordio!

Non ha ancora esordito ufficialmente in Formula Uno, ma Andrea Kimi Antonelli potrebbe già avere una cosa in comune con Max Verstappen. L’esordio a 17 anni. Com’è ben noto, infatti, il tre-volte campione del mondo (ben indirizzato per il poker consecutivo) ha mosso i primi passi nella massima categoria del motorsport nella stagione 2014 con la Toro Rosso, quando non aveva ancora ufficializzato la sua maggiore età.

Il pilota nativo di Bologna, già additato come futuro grande interprete del motorsport, sembra destinato a sbarcare in Mercedes a partire dal 2025, ma una importante novità messa nero su bianco dalla FIA potrebbe addirittura vederlo in una monoposto di Formula Uno in tempi strettissimi. L’ente massimo del motorsport, infatti, ha modificato l’Appendice L del Codice Sportivo Internazionale aggiungendo una clausola.

Fino a oggi era possibile richiedere la Super-Licenza per correre in F1 solamente a chi avesse già compiuto 18 anni. Ora invece arriva una deroga per alcuni piloti di 17 anni. “A discrezione esclusiva della FIA, un pilota giudicato di aver recentemente e costantemente dimostrato capacità e maturità eccezionali nelle competizioni automobilistiche di formula monoposto, può ottenere una Super Licenza all’età di 17 anni”.

Kimi Antonelli spegnerà le sue 18 candeline il 25 agosto prossimo, per cui con questa possibilità potrebbe anticipare il programma, disputando alcune sessioni di prove libere in tempi stretti. Nei piani della Mercedes c’è la volontà di inserire l’italiano al posto del “Re Nero”. A questo punto dobbiamo chiederci come mai si sia portata avanti la richiesta alla FIA perché concedesse una deroga per il minorenne Antonelli che, nel frattempo ha già svolto 4 test con la scuderia di Brackley.

La Mercedes, quindi, potrebbe utilizzare Kimi prima della sosta estiva. Non solo. In Inghilterra scrivono di un Lewis Hamilton molto indispettito dal trattamento che ha ricevuto (non ultimo in Canada) dal suo team e, di conseguenza, non è da escludersi una clamorosa rottura. Anche in quel caso, quindi, Kimi Antonelli potrebbe giovarsene e iniziare sin da ora la sua carriera in F1, al fianco di George Russell.