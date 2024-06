F1, GP Spagna 2024: numeri, statistiche, curiosità. Ferrari resta la più vincente nonostante la lunga astinenza

Il nono dei ventiquattro atti che compongono l’edizione 2024 del Mondiale di Formula Uno andrà in scena nel fine settimana del 21-23 giugno a Barcellona, dove si disputerà la 54ma edizione iridata del Gran Premio di Spagna.

Si correrà nell’attuale contesto per la 34ma volta. L’autodromo del Montmelò, edificato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, ha consentito all’appuntamento iberico di stanziarsi stabilmente dopo aver fatto “vita gitana” tra Pedralbes, Jarama, Parco del Montjuic e Jerez de la Frontera. Dal 1991, invece, la location non è più cambiata.

C’è però la novità assoluta della collocazione temporale. Mai si è corso a fine giugno. Eccezion fatta per l’edizione inaugurale, tenutasi a settembre, dal 1992 in poi si è sempre gareggiato tra fine aprile e inizio giugno. In questo 2024 la competizione è stata posticipata di qualche settimana, divenendo pienamente estiva.

I NUMERI DEL GP DI SPAGNA

Piloti con più vittorie:

Michael SCHUMACHER (6) e Lewis HAMILTON (6)

Il tedesco ha trionfato nel 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004.

Il britannico si è imposto nel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Il filotto di cinque vittorie consecutive dell’inglese non ha, ovviamente, eguali.

Pilota con più pole position: Michael SCHUMACHER (7)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Piloti in attività con almeno una vittoria al Montmelò.

6 – HAMILTON Lewis (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

3 – VERSTAPPEN Max (2016, 2022, 2023)

2 – ALONSO Fernando (2006, 2013)

Piloti in attività con almeno una pole position al Montmelò.

6 – HAMILTON Lewis (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2023)

Piloti in attività già saliti sul podio del Montmelò.

11 (6-4-1) – HAMILTON Lewis

7 (3-2-2) – VERSTAPPEN Max

7 (2-4-1) – ALONSO Fernando

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

2 (0-0-2) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: FERRARI (12)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Mike Hawthorn (Pedralbes, 1954); Niki Lauda (Jarama 1974); Gilles Villeneuve (Jarama 1981); Alain Prost (Jerez 1990), Michael Schumacher (Montmelò 1996, 2001, 2002, 2003, 2004), Felipe Massa (2007), Kimi Räikkönen (2008) e Fernando Alonso (2013).

Team con più pole position: FERRARI (14)

Il Cavallino Rampante è stato il più rapido in qualifica con Alberto Ascari (Pedralbes 1951), Chris Amon (Jarama 1968), Jacky Ickx (Montjuic 1971 e Jarama 1972), Niki Lauda (Jarama 1974 e Montjuic 1975), Michael Schumacher (Montmelò 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Felipe Massa (2007), Kimi Räikkönen (2008) e Charles Leclerc (2022).

Team in griglia con vittorie in Spagna.

12 – Ferrari

8 – McLaren

7 – Williams

7 – Mercedes

5 – Red Bull

Team in griglia con pole position in Spagna.

14 – Ferrari

9 – Mercedes

8 – McLaren

6 – Williams

3 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 33 GP disputati al Montmelò…

– In 24 occasioni (72,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 30 occasioni (90,9%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Da quando il Gran Premio di Spagna si disputa sulla pista attuale, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (3° nel 1996), Fernando Alonso (5° nel 2013) e Max Verstappen (4° nel 2016).

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PROST Alain

McLaren (1988); Ferrari (1990); Williams (1993)

SENNA Ayrton

Lotus (1986); McLaren (1989)

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994)

Ferrari (1996, 2001, 2002, 2003, 2004)

RÄIKKÖNEN Kimi

McLaren (2005); Ferrari (2008)

ALONSO Fernando

Renault (2006); Ferrari (2013)

– I dati di cui sopra vanno declinati. Prost ha vinto con tre team diversi, però solo con la Williams a Barcellona. Le affermazioni con McLaren e Ferrari sono giunte a Jerez de la Frontera. Allo stesso modo, Senna ha primeggiato solo in Andalusia, mai al Montmelò.

EXTRA

– Sono tre i piloti ad aver vinto il Gran Premio di Spagna su due piste diverse. Si tratta di Jackie Stewart (Montjuic 1969, 1971; Jarama 1970), di Emerson Fittipaldi (Jarama 1972 e Montjuic 1973) e del già citato Prost.