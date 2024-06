F1, George Russell: “Una pole splendida, ora siamo davvero in lotta coi rivali! Domani? Voglio la vittoria”

George Russell festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, abbiamo assistito a tre manche davvero spettacolari, con eliminazioni a sorpresa (Sergio Perez nella Q1, Charles Leclerc e Carlos Sainz nella Q2) e prestazioni davvero vicinissime tra di loro.

Talmente ravvicinate che George Russell ha conquistato la partenza al palo con il tempo di 1:12.000 al millesimo con Max Verstappen. Terzo Lando Norris a 21 millesimi, quindi quarto Oscar Piastri a 103. Quinto Daniel Ricciardo a 178, davanti a Fernando Alonso sesto a 228, quindi è settimo Lewis Hamilton a 280.

Al termine delle qualifiche, il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sulla linea del traguardo: “Davvero un risultato bellissimo! In fabbrica hanno fatto tanto lavoro che ci ha portato a questo punto. Già a Monte Carlo si era visto qualcosa e ora abbiamo avuto una conferma importante. La macchina ha dato sensazioni fantastiche e ora ci sentiamo davvero in lotta con i rivali”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto: “Girare qui a Montreal è sempre fantastico, il pubblico dà una energia clamorosa. Io sono davvero entusiasta in vista di domani. Max Verstappen con me in prima fila? Proverò a tenerlo dietro al via poi vedremo. Il mio obiettivo? La vittoria. Di sicuro attaccheremo al massimo”.