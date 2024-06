F1, George Russell in pole a Montreal con lo stesso tempo di Verstappen! Disastro Ferrari: fuori in Q2

Rinascita Mercedes a Montreal! George Russell si prende la pole position sull’isola di Notre-Dame con lo stesso tempo di Max Verstappen, ma l’olandese l’ha fatto registrare più tardi! Disastro totale Ferrari: sia Sainz che Leclerc fuori in Q2. Fa ancora peggio Perez che esce in Q1.

Nel Q1 si confermano tutte le incertezze che erano emerse dalle prove libere: si parte all’asciutto e con la minaccia pioggia costantemente incombente. Il primo a fare un tempo convincente è Russell in 1:13.242 davanti di di 0.126 Verstappen ed Hamilton di 0.201. Una qualifica estremamente tesa, con tanti che rischiano di non passare il taglio: le Ferrari non sono brillanti e sono in settima posizione per quanto riguarda Sainz e ottava per Leclerc, entrambi a più di mezzo secondo. L’evoluzione di pista però è notevolissima nella seconda parte, tutti abbassano nettamente i tempi: Verstappen svetta in 1:12.360 davanti a un sorprendente Tsunoda e a Hamilton. Tutt’altro che brillanti le due Ferrari: Sainz è ottavo, mentre Leclerc undicesimo, ma la sorpresa è la clamorosa eliminazione di Perez, fresco di rinnovo con Red Bull. Insieme al messicano escono Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou.

Nel Q2 il rischio pioggia è sempre più concreto e tutte le scuderie sono vicine. Mercedes che si conferma competitiva, in particolare con George Russell che fa 1:11.762 e precede Lewis Hamilton di 237 millesimi. Terzo Norris, mentre Verstappen si ritrova alle strette per tutta la sessione, non riesce a mettere in fila un gran tempo fino all’ultimo tentativo sulla bandiera a a scacchi che lo porta in quinta posizione. La Ferrari si prende il rischio di tornare in pista con gomma usata, un rischio che non paga: incredibilmente Leclerc chiude undicesimo e Sainz dodicesimo ed entrambi sono quindi fuori dalla lotta alla pole. Rosse che non hanno mai trovato il grip e concludono in maniera amarissima questa qualifica. Insieme alle Ferrari escono anche Sargeant, Magnussen e Gasly.

Pioggia che non arriva nel Q3 e George Russell piazza il colpo davanti a tutti: 1:12.000 al primo tentativo che gli vale la pole position. Incredibilmente Verstappen all’ultimo tentativo fa lo stesso tempo di Russell, ma è dietro avendolo realizzato successivamente all’avversario. Anche Norris arriva vicinissimo, a 21 millesimi di ritardo dalla coppia di testa e Piastri quarto a 103 millesimi.