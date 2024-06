F1, George Russell: “Una occasione sprecata. Peccato per qualche errore di troppo…”

George Russell sorride a metà dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Montreal abbiamo assistito ad una gara ricchissima di emozioni, con la pioggia e le Safety Car che sono andate a riscrivere la classifica. Il pilota inglese, che partiva dalla pole position, ha condotto la corsa nelle prime fasi, salvo poi andarsi a riprendere il podio solo a due giri dal termine dopo una bella battaglia con il vicino di box Lewis Hamilton.

Il successo, tanto per cambiare, è andato a Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris e, come detto, George Russell. Quarta posizione per Lewis Hamilton davanti a Oscar Piastri, quindi le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottava posizione per Daniel Ricciardo, quindi nono Pierre Gasly davanti a Esteban Ocon che completa la top 10.

Al termine della gara sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve, il portacolori del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Mi sembra una opportunità sprecata ad essere sincero. Eravamo velocissimi all’inizio con le gomme intermedie poi è arrivato Lando Norris che ne aveva di più, quindi siamo passati alle slick e ho commesso un paio di errori che ho pagato a caro prezzo. Spingevo oltre il limite evidentemente. Ad ogni modo è il primo podio dell’anno, per cui va bene così”.

Non è arrivato il successo, ma risposte finalmente positive dalla W15: “In questo weekend avevamo una vettura davvero performante e tornare a lottare per la vittoria è stato speciale. Se potevo prendere Max? Penso di sì. Se non commettevo qualche errore di troppo, come quello con Oscar Piastri durante una lotta molto combattuta, potevo sfruttare il mio passo, che era davvero valido”.