F1, Charles Leclerc: “Perdevo 1.2 al giro per il motore. Li cambiamo spesso e non è un buon segno”

Si trasforma in un vero e proprio incubo per Charles Leclerc il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Montreal non va nulla per il verso giusto in casa Ferrari, con il monegasco costretto al ritiro anzitempo al termine di una gara nella quale gli è successo di tutto.

Partito dalla sesta fila, e risalito subito in nona posizione, il vincitore della gara di Monte Carlo ha dovuto combattere con un problema alla Power Unit della sua SF-24 che, secondo quanto comunicato dal team, gli faceva per 1.2 secondi al giro rispetto agli avversari. Dopo un tentativo di reset, con l’azzardo delle gomme slick, la pioggia è tornata a battere e ha fatto perdere oltre un minuto al pilota classe 1997. A quel punto la scuderia di Maranello ha scelto di fermarlo per non sprecare chilometri sulla vettura.

Al termine della domenica canadese, il ferrarista ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Il fatto che cambiamo spesso i motori non è un buon segno. Detto questo dobbiamo analizzare quanto accaduto. Non so quale fosse il problema odierno onestamente. Perdevo un secondo e mezzo al giro e nei rettilinei non andavo”.

Il monegasco prosegue nel suo racconto: “Senza dubbio una gara durissima. Oltre al gap che concedevo ad ogni giro, avevo mille cose da fare e da modificare sul volante per provare a risolvere il problema. All’inizio del GP ero sul passo di quelli intorno a me, con la pista asciutta invece è cambiato tutto e perdevo tantissimo. Sapevo che la mia gara era finita li”.

Rispetto a quanto visto venerdì, oggi si può parlare di “buco nero” in casa Ferrari? “Oggi il problema era il motore e basta perché, per il resto, non eravamo messi malissimo. Ieri, invece, penso sia successo un’altra cosa che dobbiamo analizzare e capire. Le qualifiche hanno fatto la differenza”.