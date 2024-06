F1, George Russell: “Il sorpasso in partenza? L’ho sognato stanotte”

George Russell ha terminato al quarto posto il GP della Spagna, decima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato positivo quello del pilota, sintesi dell’egregio lavoro svolto dalla Mercedes nelle ultime settimane, scuderia che con la dovuta pazienza sta tornando in un range di competitività che sembrava smarrita.

Il nativo di King’s Lynn nello specifico si è accomodato alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, il quale ha dovuto cedere il passo a Max Verstappen e ad uno sconsolato Lando Norris. Una volta approdato in mixed zone, il britannico ha commentato quanto fatto, spiegando la sua strategia d’attacco in partenza, gesto apprezzato da pubblico e addetti ai lavori.

“Sapevo che ci sarebbe stato un forte vento contrario in quella curva e sapevo che avrei potuto frenare molto tardi e prendere i ragazzi alla sprovvista – ha detto Russell -. L’ho sognato stanotte, ma non pensavo proprio che sarebbe successo. Invece e si è concretizzato come è avvenuto. La sosta lenta mi ha costretto a montare le gomme dure e avremmo potuto ottenere un risultato migliore”.

Russell ha poi aggiunto: “Max e Lando stanno facendo un ottimo lavoro e sono un po’ più avanti. Siamo stati i più veloci nell’ultima gara. L’Austria dovrebbe essere difficile, perché storicamente non siamo al top lì, ma Silverstone sarà il prossimo test“.