F1, Fernando Alonso: “Il rinnovo di Stroll? Un’ottima notizia, conosce benissimo l’ambiente”

Non è un momento facile per l’Aston Martin e Fernando Alonso. Il pilota iberico è infatti reduce dalla deludente dodicesima posizione rimediata lo scorso weekend in Spagna. Una prestazione che ha confermato i tanti problemi attualmente presenti all’interno della scuderia britannica, lontana dal quartetto Red Bull-McLaren-Ferrari-Mercedes, quasi sempre avanti nelle gare disputate fino a questo momento. Non sarà facile cambiare il copione questo fine settimana in occasione del GP d’Austria, appuntamento numero 11 del Mondiale 2024 di Formula 1.

Tuttavia a tenere banco durante il media day del giovedì è stata la vicenda legata a Lance Stroll, fresco di rinnovo su base pluriennale a partire dal 2025. Una notizia accolta con enorme favore dall’ex Campione del Mondo, il quale ha speso parole di grande stima nei confronti del giovane compagno di squadra:

“Credo sia una grande notizia per il team – ha detto Alonso – Stava pensando troppo al suo futuro, ma per noi è un’ottima notizia perché conosce molto bene la squadra. A parte qualche anno in Williams ha trascorso la sua carriera in questo ambiente con lo stesso gruppo di persone e può migliorare le cose sapendo com’era l’Aston in passato, com’è adesso, quali cose sono cambiate in meglio e quali in peggio. Lui ha tutto questo background. Io l’ho fatto in passato per team diversi, quindi entrambi possiamo cercare di aiutarci e prendere le soluzioni migliori. In questo ultimo anno e mezzo siamo andati molto d’accordo”.

L’iberico ha quindi proseguito: “Lance è una persona molto dedita al lavoro. Lavora molto con il simulatore. Domenica sera dopo il Montmelò ci siamo scambiati un bel messaggio. Non ricordo questo tipo di rapporto con altri compagni di squadra in passato. È sempre stato molto aperto e mi ha chiesto molte cose sulla guida”.