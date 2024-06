F1, che spavento al Montmeló! L’hospitality della McLaren va a fuoco

Una situazione davvero surreale nel paddock del Montmeló, sede della tappa del Mondiale 2024 di F1. Attimi di paura nel paddock catalano per un incendio nell’hospitality McLaren poco prima dell’inizio della terza sessione di prove libere.

L’edificio, stando a quanto riportano le cronache, è stato prontamente evacuato da pompieri e soccorsi. Dal comunicato della scuderia di Woking, è stato precisato che l’incendio citato è scoppiato tra i piani e il fumo ed è sceso nell’hospitality e al piano terra. Non è stato un incendio in cucina, ma causato molto probabilmente da un cortocircuito.

Due vigili del fuoco sono stati portati via per cure, intossicati dal fumo. I piloti, regolarmente in pista nelle FP3, sono corsi fuori, ma dovendo rinunciare al kit-race a loro disposizione.