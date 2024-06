F1: Carlos Sainz alla Williams? Una clausola del contratto tenterebbe l’iberico

Malgrado la settimana di pausa, è sempre caldo il clima nel mondo della Formula 1, al momento molto concentrato anche sul mercato, con tante decisioni ancora pendenti. Tra di queste a tenere maggiormente banco sono l’ipotetico arrivo del genio dell’ingegneria Adrian Newey alla Ferrari e la nuova destinazione di Carlos Sainz, prossimo a lasciare la rossa alla fine di questa stagione con l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello.

Tra le ipotesi sul piatto del talentuoso pilota iberico si fa sempre più insistente l’offerta della Williams che, secondo quanto svelato dal giornalista tedesco Michael Schmidt su Auto Motor und Sport, avrebbe proposto a Sainz un contratto quadriennale, con l’opzione però di poter lasciare il team dopo due anni. Una possibilità che potrebbe rivelarsi determinante nella scelta del madrileno.

James Vowles, ex capo stratega della Mercedes ed attuale Team Principal della Williams, ha dichiarato in più occasioni di essere rimasto colpito dalla guida del pilota; nel paddock del GP del Canada non a caso in alcune dichiarazioni alla stampa ha posto l’accento sulla gara della scorsa in stagione a Singapore, vinta con una prestazione convincente.

Ricordiamo che il ferrarista era stato accostato a più riprese anche alla Red Bull. Tuttavia tutto è sfumato quando il team austriaco ha rinnovato la fiducia a Sergio Perez fino al 2026.