Europei scherma 2024 oggi in tv: orari, calendario 19 giugno, streaming, italiani in gara

Dopo una prima giornata che ha regalato ben tre medagli all’Italia, proseguono gli Europei di scherma a Basilea con le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. C’è grande attesa tra le fila azzurra, soprattutto per le fiorettiste che lo scorso anno hanno realizzato un clamoroso poker.

Nella passata edizione, infatti, il podio era stato completamente monopolizzato dalle italiane, con la vittoria di Martina Batini, che sarà presente quest’oggi in pedana insieme a Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Alice Volpi. Sarà fondamentale far bene subito la fase a gironi e sperare di avere poi una buona posizione nel tabellone in modo da avere più azzurre possibili in lotta per il podio.

Non solo il fioretto femminile, ma ci sarà anche la sciabola maschile. Fari puntati soprattutto su Luigi Samele e Luca Curatoli, che sono le migliori carte per l’Italia, ma attenzione anche a Michele Gallo e Pietro Torre che vogliono stupire e regalarsi una medaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei di scherma 2024, che iniziano assegnando i titoli individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su RaiSport HD e Eurosport. Immancabile la Diretta Live testuale di OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA BASILEA OGGI

Mercoledì 19 giugno

Ore 9.00 Fioretto Femminile (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini)

Ore 12.00 Sciabola Maschile (Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre)

Ore 18.00 Inizio fasi finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro (dalle 18.00); Eurosport 2, per gli abbonati (dalle 18.00).

Diretta streaming: dalle 11.15 sul canale Youtube FIE Fencing Channel; fasi finali su Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.